Suspeitos de roubo em joalheria de Marataízes são presos

Uma joalheria em Marataízes foi alvo de assaltantes, na tarde da última sexta-feira (12). A Polícia Militar informou que no mesmo dia cinco suspeitos de envolvimento com o crime foram detidos em Itaoca, balneário de Itapemirim.

Segundo a PM, logo após o roubo na joalheria, equipes da Força Tática iniciaram patrulhamento pela região e, com auxílio dos vídeos de monitoramento da cidade, foi possível chegar até o paradeiro dos suspeitos.

Na localidade, os policiais militares encontraram uma motocicleta abandonada em uma estrada, além de roupas e capacetes que poderiam ter sido usados no momento do crime.

Em nota a Polícia Civil informou que dois homens, de 21 e 30 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Itapemirim, e autuados em flagrante por roubo qualificado e já se encontram detidos. Os demais conduzidos foram ouvidos e liberados.

