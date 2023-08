Tragédia! Vítimas fatais de acidente em Colatina eram mãe e filha

As duas vítimas que morreram em um grave acidente envolvendo um caminhão e uma caminhonete Fiat Toro no km 39 da BR 259, em Colatina, na tarde desta terça-feira (22) foram identificadas como sendo mãe e filha. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no trecho do distrito de Baunilha.⠀

No carro haviam três pessoas. Leni Vargas Ribeiro, de 57 anos, a filha, Marilia Vargas Ribeiro, de 38 anos, e o filho, de 34 anos. Marília e Leni não resistiram aos ferimentos e morreram. Já o rapaz, que não teve o nome divulgado, ficou gravemente ferido e foi socorrido ao hospital.

Segundo informações, a mãe tinha acabado de chegar de viagem dos Estados Unidos e os filhos haviam ido buscá-la no aeroporto. O motorista do caminhão não se feriu. Ele contou à polícia que o carro das vítimas realizou uma frenagem brusca na sua frente e que ele tentou frear. Com isso, o caminhão se curvou em formato de L, atravessou a pista da BR e atingiu a Fiat Toro, que ia no sentido contrário. ⠀