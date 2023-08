Um dos foragidos mais procurados do ES é preso pela PRF no RJ

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, em novembro de 2021, na BR 101, no RJ, um homem que estava conduzindo um veículo de locadora que tinha sido alugado e não foi devolvido à empresa. Até então, um flagrante comum no trabalho da PRF nas rodovias federais de todo País.

De acordo com a PRF, na abordagem, o homem apresentou documento em nome de Bruno Melo de Sousa Jesus. A PRF verificou que o veículo estava com restrição criminal, conduzindo o veículo e seu condutor para a Polícia Civil.

Já na unidade, foi descoberto que o nome usado pelo homem não existe, e que o documento apresentado na abordagem é falso.

A Polícia, então, localizou um segundo nome usado pelo homem, Antonio Carlos Pedroso, para o qual ele tinha uma CNH obtida no RJ. Para este segundo nome foi localizado mandado de prisão emitido no estado de Rondônia, por homicídio qualificado. O homem, então, foi levado ao presídio no RJ para cumprir sua pena.

Utilizando este nome em Rondônia, o homem foi condenado por homicídio e levado ao presídio. Em 2020, fugiu do Presídio Urso Branco, em Porto Velho, Rondônia, juntamente com outros quatro detentos. Quando fugiu de Rondônia, o homem foi para o RJ, passou a usar o nome falso de Bruno Melo de Sousa Jesus, até ser preso pela PRF.

Em um trabalho da integração da PRF com a Polícia Penal do ES, conseguiram desvendar um sumiço: o homem preso com nome falso, na verdade se trata de Diego da Silva Carvalho. Conhecido como “Diego Portugal” ou “Portugal”, estava utilizando identidades e nomes falsos de Antonio Carlos Pedroso e Bruno Melo de Sousa Jesus.

Segundo a PRF, Diego, o “Portugal”, estava foragido do Centro de Detenção Provisória de Vila Velha desde 2016, chegando a figurar, por alguns anos, na listagem dos criminosos mais procurados do Espírito Santo.

Agora, Portugal será trazido para o ES para cumprir sua pena.