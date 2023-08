Veículo roubado no RJ é recuperado pela PRF na BR 101, no ES

A Polícia Rodoviária Federal recuperou na manhã desta sexta-feita (11) um veículo com registro de roubo e prendeu o condutor, na BR 101, em Cariacica, na Grande Vitória.

Durante fiscalização de trânsito no km 293 da BR 101, a PRF abordou um veículo Renault/Kwid, de cor branca. O condutor, um homem de 36 anos, morador de Cariacica, apresentou sua habilitação e entregou o documento do veículo (CRLV).

No entanto, ao consultar os elementos identificadores do veículo, foi verificado que possuíam indícios de alterações no número do chassi. Ao ser indagado sobre a procedência do veículo, o homem informou que o automóvel foi adquirido este ano, especificamente dia 05/08/2023, através de um grupo de mensagem em um aplicativo, de uma pessoa de nome Jailson. O condutor informou, ainda, que pagou a Jailson a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) por PIX e que daria mais R$ 500,00 (quinhentos reais) em 15 dias.

Considerando que o veículo, ano 2020, possui valor de cerca de R$45 mil no mercado, os policiais fizeram fiscalização detalhada de outros elementos identificadores, constatando que o veículo original, trata-se de um Renault/Kwid, com ocorrência de roubo datado em 16/06/2023, no município do Rio de Janeiro.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Cariacica para as providências cabíveis.