VÍDEO | Carreta cegonha é flagrada fazendo manobras proibidas na BR 262

Um homem, de 24 anos, foi identificado, nesta quarta-feira (2), sendo o motorista que conduzia a carreta do tipo cegonha que foi flagrada por motoristas fazendo manobras arriscadas na BR 262, em Domingos Martins.

De acordo com a PRF, o motorista que é de Governador Valadares, MG, disse que saiu de Belo Horizonte para entregar os carros novos em Vitória, e que seguindo vazio para Bahia, foi abordado em Linhares. Na abordagem, ele informou a equipe que “estava desviando de árvores para não danificar os veículos transportados”, mas que “não queria realizar ultrapassagem proibida”.

A PRF disse ainda que o motorista não pode ser multado com base no vídeo, e oficializará a Justiça Estadual e o Ministério Público Federal, com a identificação de veículo, empresa proprietária e condutor para as medidas cabíveis.