VÍDEO | Carro fica completamente destruído após cair de viaduto no ES

Um carro ficou completamente destruído na tarde desta terça-feira (22), após cair de um viaduto em cima da linha de trem da Vale, na BR 259, na localidade de Cavalinho, em João Neiva, no Norte do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro seguia pelo km 6, da BR 259, quando o motorista perdeu o controle do veículo na curva, bateu na proteção lateral do viaduto e caiu sobre a trilha de trem.

A motorista de 66 anos, e o passageiro de 47 anos, foram socorridos em estado grave para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra.

A PRF informou que os pneus do veículo apresentava mau estado de conservação. A equipe foi até o hospital para a identificar as vítimas do acidente.