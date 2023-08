VÍDEO | Festival ‘Luzes pela Vida’ marca ampliação da Terceira Ponte

O Festival ‘Luzes pela Vida’ marcou a inauguração da Ciclovia Detinha Son (Ciclovia da Vida) e das obras de ampliação da Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça (Terceira Ponte), realizado neste domingo (27), em Vitória. Um show de luzes e música celebra o novo marco na mobilidade e na qualidade de vida dos capixabas.

Veja vídeos e fotos do espetáculo de luzes!

Fotos: Helio Filho/Governo do ES

Vídeo: Rodrigo Zaca/Governo do ES

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.