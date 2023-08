VÍDEO | Motorista morre após perder controle de caminhão e cair em rio

Um homem morreu na manhã desta quarta-feira (16), por volta das 11h, após o caminhão que dirigia, do tipo baú, cair em um rio na BR 101, em Fundão, Norte do Estado.

No vídeo, é possível ver o caminhão, que pertence a uma rede de supermercados, trafegando na ponte do KM 239, quando em certo momento, o caminhão bate na lateral da ponte e, em seguida, cai dentro do rio, ficando com as rodas para cima.

A PRF e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para retirar o corpo do motorista que ficou preso na cabine.

O transito segue fluindo em meia pista. Mais informações em breve.