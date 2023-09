Acidente envolvendo cinco veículos fecha trânsito na BR-101 no ES

Um grave acidente registrado na tarde desta quarta-feira (6), envolvendo cinco veículos, fechou o trânsito no km 226 da BR-101, na altura do município de Fundão, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 15h, e uma vítima foi socorrida para o hospital da região.

A equipe da Eco101, concessionária que administra a rodovia, está no local prestando socorro às vítimas e sinalizando o trecho.

Segundo a PRF, a ocorrência ainda está em andamento.

Mais informações em instantes.