Acusado de matar ex-mulher a facadas em Cachoeiro é preso

Na tarde da última sexta-feira (15), a Polícia Civil (PC) cumpriu um mandado de prisão temporária contra R.O.C., de 44 anos, acusado de matar a ex-mulher, Fabiane Rizzo de Jesus, de 47 anos, no dia 9 de setembro, na residência da irmã da vítima, localizada no Bairro Teixeria Leite, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Civil, o acusado teria se apresentado na Delegacia de Jerônimo Monteiro acompanhado de uma advogada, entretanto, já existia mandado de prisão expedido em seu desfavor, o qual foi cumprido pela equipe de policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a Polícia Civil, durante interrogatório, R.O.C. confessou a prática do crime. Ele teria informado que foi até Fabiane para conversar, mas ficou cego de raiva quando ela narrou que já estava com outra pessoa e não queria reatar o relacionamento, tendo desferido inicialmente um golpe na vítima com uma madeira.

A vítima teria ficado tonta e na sequencia R. O. C. teria desferido golpes com uma faca que estava na cozinha da residência. Ele fugiu após o crime.

Após a prisão, R. O. C. foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça. O prazo inicial para o conclusão do inquérito policial é de 30 dias.