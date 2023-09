Feminicídio: mulher é esfaqueada pelo ex-marido em Cachoeiro

Uma mulher, de 47 anos, sofreu uma tentativa de homicídio, no último sábado (9), no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro.

De acordo com informações, ela teria sido esfaqueada cerca de quatro vezes em diferentes partes do corpo, pelo ex-marido, que após cometer o crime, fugiu a pé do local. A vítima e seu agressor estavam separados há poucos meses.

A Guarda Civil Municipal foi acionada e juntamente a Polícia Militar, realizaram patrulhamento pela região, mas até o momento, ninguém foi preso. A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU, sendo conduzida ao hospital, onde passou por uma cirurgia, mas de acordo com a assessoria da Santa Casa de Cachoeiro, ela não teria resistido aos ferimentos.