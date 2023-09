Ales manifesta solidariedade ao Rio Grande do Sul após enchente

Em um gesto de solidariedade e apoio em tempos de crise, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), deputado estadual Marcelo Santos, e o presidente da Comissão de Infraestrutura, deputado Alexandre Xambinho, realizaram uma reunião virtual com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Vilmar Zanchin, em um esforço para demonstrar apoio à população gaúcha após a segunda maior enchente da história do estado, que causou devastação na região do Vale do Taquari.

A enchente, que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, resultou em um cenário de desolação, deixando um rastro de morte e destruição. Até o momento, foram registradas 46 mortes, com 46 pessoas ainda desaparecidas. Além disso, os prejuízos materiais estimados chegam à ordem de R$1,3 bilhão.

Em um ato de solidariedade e empatia, o presidente Marcelo Santos expressou suas palavras de apoio: “Esse nosso contato é para demonstrar nossa solidariedade e colocar-nos à disposição do povo gaúcho nesse momento de dificuldade. Nós, capixabas, já vivenciamos uma situação semelhante em janeiro de 2020, quando o município de Iconha, no Sul do Espírito Santo, sofreu a maior enchente de sua história. Toda a parte baixa da cidade ficou debaixo d’água após o rio local subir cerca de oito metros e transbordar. As chuvas de janeiro de 2020 também afetaram outras 24 cidades do Sul do Espírito Santo, levando o governo estadual a decretar estado de calamidade. Nesse período, perdemos seis vidas, sendo três delas em Iconha, nos distritos de Campinho e Bom Destino. Nesse período desolador de nossa história recebemos ajuda de vários estados e agora é a nossa hora de apoiar o colega deputado e o povo gaúcho representando a população capixaba. Em um momento de desafio e união, essa demonstração de solidariedade transcende fronteiras e reforça a importância do apoio mútuo entre estados brasileiros em momentos críticos como esse.”

Já deputado estadual Alexandre Xambinho, presidente da Comissão de Infraestrutura, ressaltou que a Defesa Civil Capixaba tem vasto conhecimento de atuação em desastres naturais e pode contribuir nesse momento com o trabalho de reconstrução que está sendo realizado no Vale do Taquari. “Nós temos uma importante comunidade gaúcha em nosso Estado e uma Defesa Civil com expertise em acidentes naturais dessa magnitude, por isso é hora de união para amenizar o sofrimento da população que mais precisa de cuidado”.

O presidente da Ales do Rio Grande do Sul, Vilmar Zanchin, agradeceu sinceramente o gesto solidário dos parlamentares capixabas, destacando a gravidade da situação no Vale do Taquari e a importância de toda a ajuda recebida. “Aqui na Assembleia do Rio Grande do Sul destinamos R$20 milhões do orçamento do Poder Legislativo para auxiliar na reconstrução da cidade. Além disso, o governo gaúcho disponibilizou R$1 bilhão em crédito para apoiar as famílias e o comércio da região, e o Governo Federal destinou R$740 milhões em recursos. Nesse momento estamos mobilizados em localizar os desaparecidos e auxiliar as famílias que perderam tudo”.

Mais do que a ajuda financeira, o contato e a preocupação manifestados pelos capixabas foram ressaltados como uma valiosa contribuição para o povo gaúcho em meio a essa tragédia. O presidente Zanchin afirmou que solicitará à coordenação da defesa civil gaúcha que entre em contato com o Poder Legislativo capixaba para identificar as principais necessidades nesse momento de recuperação.