Autistas poderão ter acesso gratuito a cinema e eventos no ES

Tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) uma proposta, assinada pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), que prevê a concessão de ingresso gratuito para pessoas autistas em eventos esportivos, shows, parques, teatros e cinemas, entre outros.

O Projeto de Lei (PL) 774/2023 tramitará pelas comissões de Justiça, Direitos Humanos, Cultura e Finanças. Além desse, outros dois passarão pelo colegiado de Justiça de maneira terminativa.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.