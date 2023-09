Carro roubado há mais de um ano no RJ é recuperado pela PRF no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou nesta quinta-feira (28) um veículo que foi roubado no Rio de Janeiro há mais de um ano. Segundo informações da PRF, durante fiscalização realizada no Km 251 da BR 101, em Serra, os policiais abordaram um veículo Fiat Toro, conduzido por um homem.

Durante a vistoria aos elementos de identificação do veículo, foram constatadas marcas de regravação do chassis, assim como sinais de adulteração em outros identificadores.

Ainda segundo a PRF, foi constatado que o veículo original se tratava de outro carro semelhante, com outra numeração e restrição de roubo, registrada em agosto de 2022, ocorrido na cidade de Niterói.

Questionado sobre da origem do veículo, o condutor informou que o adquiriu em um leilão pelo valor de R$ 140.000.00.

Diante dos fatos, o condutor e o veículo foram conduzidos para a 3ª delegacia regional de Serra, para a adoção das providências cabíveis.

