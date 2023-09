Com habeas corpus, policial não comparece a depoimento do caso ‘Churros’

Na última quinta-feira (28), a CPI de Maus-Tratos contra os Animais fez nova oitiva sobre o caso do Churros, o cachorro Golden morto a tiros em Guarapari. O policial militar aposentado, de 52 anos, suspeito do crime, não compareceu. Ele conseguiu na Justiça um habeas corpus preventivo.

De acordo com a deputada Janete de Sá, presidente da CPI, agora o caso está na esfera judicial. “A Procuradoria da Assembleia vai prestar as informações adequadas ao Tribunal de Justiça para que a decisão possa ser reconsiderada. Além disso, o Ministério Público do Estado tenta reverter a decisão que permitiu que o suspeito saísse do Estado”, explica.

Durante a sessão, a CPI apresentou o laudo feito pela Polícia Técnico-Científica no corpo do animal. O laudo comprova que a morte foi provocada por um tiro de arma de fogo, disparado de cima para baixo.

Relembre o caso

O crime aconteceu no dia 9 de setembro, na Praia do Morro, em Guarapari. A tutora passeava com o Churros, quando o cachorro pulou no policial e segundo testemunhas o policial disse que ia matar o cão.

O homem atirou no cachorro quando o animal já tinha se afastado. Tudo aconteceu na frente de três crianças, sendo uma delas um bebê.

A tutora, uma testemunha e o veterinário que atendeu o Churros foram ouvidos na CPI de Maus-Tratos contra os Animais no dia 13 de setembro.