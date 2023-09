Confira o que terá no estande da Santa Casa na 38ª Feira da Bondade

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro vai participar da 38ª Feira da Bondade, que acontece entre os dias 15 e 17 de setembro, no novo Centro de Eventos do Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”.

Este ano, o estande do hospital vai comercializar pastel gourmet, caldo de cana, sucos e refrigerantes e todo o valor arrecadado com a venda dos produtos será revertido em ações de humanização para funcionários e pacientes.

A coordenadora do setor de Recursos Humanos da Santa Casa, Kamila Canal, lembrou que este ano o tema da Feira é “O bem não pode esperar” e que por isso é muito importante que todos possam ajudar a instituição nesta oportunidade.

Ela destacou ainda que a Santa Casa é uma das referências da Feira da Bondade por seu delicioso cardápio e por sua equipe de voluntários sempre muito motivada e empenhada.

“Neste ano, estamos retomando a participação na feira com um delicioso pastel gourmet solidário com duplo recheio! Convidamos a todos estarem participando da feira e conhecendo em especial nossa barraca, já que cada venda repercute em benfeitorias para o hospital e seus pacientes”.

