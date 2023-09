Corpo de homem encontrado em Mimoso do Sul é identificado

A Polícia Civil (PC), após investigações, conseguiu identificar o corpo encontrado em avançado estado de decomposição, na tarde do último domingo (10), em uma estrada rural no bairro Mangueira, em Mimoso do Sul.

De acordo com as informações da PC, familiares reconheceram o corpo da vítima. Flávio do Nascimento dos Reis, tinha 24 anos, era morador de Presidente Kennedy e estava desaparecido há alguns dias.

A Polícia Civil, informou que o corpo apresentava sinais de tortura, além de ter as mãos e os pés amarrados. O corpo foi enviado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, mas a causa da morte ainda não foi definida.