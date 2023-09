Coser pede ajuda para cidade atingida por fortes chuvas no ES

Em reunião com o governador em exercício, Ricardo Ferraço, na manhã desta sexta (15), o deputado estadual João Coser (PT) compartilhou sua preocupação com a situação de Colatina. O município foi atingido por ventos fortes e chuva intensa, que causaram destruição em vários bairros da cidade e deixaram famílias desabrigadas.

“Pedi ao governador em exercício, Ricardo Ferraço, uma atuação célere do Governo em apoio ao município de Colatina e seus moradores”, afirma o deputado.

Coser ressalta ainda que seu mandato está atento e em alerta para contribuir com a recuperação do município. “Junto com a gestão municipal, o Governo do Estado e principalmente a população de Colatina, vamos trabalhar para que os estragos causados sejam reparados e que a vida das pessoas, que é o nosso bem maior, seja preservada”.