Deputado defende maior integração entre meios de transporte no ES

Com o objetivo de facilitar o acesso de usuários ao Terminal Aquaviário Governador Albuíno Azeredo, localizado na Prainha, em Vila Velha, o deputado estadual João Coser (PT), apresentou a Indicação Parlamentar 2348/2023. O deputado defende que a integração de novas linhas de ônibus que partem dos Terminais do Sistema Transcol, em Vila Velha, com a estação do Aquaviário localizada, na Prainha, no mesmo município, vai permitir que mais pessoas utilizem o modal como uma opção de transporte público.

De acordo com informações da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), atualmente há apenas uma linha do Sistema Transcol, a 365 Terminal de Vila Velha – Prainha, que faz o trajeto entre o Terminal de Vila Velha até a Prainha. Além disso, os horários são limitados, o que aumenta o tempo de espera dos passageiros.

Para João Coser, o Aquaviário é uma alternativa viável para o deslocamento diário entre Vitória e Velha, mas para isso é preciso ampliar as possibilidades de integração do transporte público. “A volta do Aquaviário era uma reivindicação da população capixaba, especialmente para facilitar a travessia entre Vitória e Vila Velha. A expectativa da população é que o sistema funcione efetivamente integrado ao Transcol, sendo assim uma opção de transporte diário com conforto, segurança e eficiência. Permitindo ainda a redução do fluxo de veículos nas pontes que fazem a ligação entre as duas cidades”.

O deputado ressalta que a Indicação Parlamentar surgiu a partir de sugestões que recebeu de usuários do transporte público na Grande Vitória. “A ampliação das linhas de ônibus que fazem o trajeto até Prainha saindo dos terminais de Vila Velha tem sido um assunto recorrente. Por isso, nosso mandato apresentou a indicação do Governo do Estado. Tenho certeza que essa medida vai contribuir de forma significativa para aumentar o número de usuários no Aquaviário e melhorar a mobilidade. Agradeço todas as sugestões enviadas ao nosso mandato”.