Dois morrem em acidente envolvendo motos e caminhão em estrada do ES

Dois jovens, um de 24 e outro de 20 anos, ambos de Sooretama, norte do Estado, morreram em um acidente, na BR 101, KM 126,5, em Sooretama, envolvendo as motocicletas que cada um conduziam e um caminhão, na noite do último sábado (9).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do caminhão, de 25 anos, proveniente de Santa Catarina, não sofreu lesões.

Ainda segundo a PRF, o acidente se deu por ultrapassagem proibida havendo colisão frontal.

O trânsito no local ficou cerca de quatro horas interditado, sendo totalmente liberado já na madrugada deste domingo (10).