Drogas são apreendidas em terreno de Marataízes

Na última terça-feira (12), a Guarda Civil Municipal (GCM), fez a apreensão de aproximadamente 300 gramas de crack ainda não embalado no bairro Santa Rita, em Marataízes.

Segundo a GCM, a Equipe K9 foi até o local após denúncias de movimentação em um terreno próximo às casas populares do bairro Santa Rita. No local, foi encontrado uma sacola contendo oito pedaços de crack, totalizando aproximadamente 300 gramas da droga, não embalados para comercialização.

Todo o material apreendido foi entregue na Delegacia de Marataízes. Nenhum suspeito foi preso.

