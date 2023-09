ES abre seleção para diretor do CEET Giuseppe Altoé em Vargem Alta

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) está com seleção aberta para servidor para assumir a direção do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Giuseppe Altoé, localizado em Boa Esperança, interior de Vargem Alta.

As inscrições tiveram início na última quinta-feira (31) e seguem até a próxima quarta-feira (06).

Para participar do processo seletivo, é necessário o candidato:

– Ser servidor efetivo no cargo de professor ou pedagogo do Magistério Público Estadual do Espírito Santo;

– Ter experiência de, no mínimo, 1 ano comprovada na Educação Profissional;

– Estar em efetivo exercício na rede escolar pública estadual;

– Não estar em período probatório;

– Não estar respondendo processo administrativo na Corregedoria da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e/ou da Secti;

– Ter diploma de Licenciatura em qualquer área de conhecimento OU Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido do Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em qualquer área de conhecimento, ministrado por Instituição de Ensino Superior regularizada no Conselho Estadual de Educação ou no Ministério da Educação.

O candidato deverá preencher a ficha de inscrição contida no edital e enviar para o e-mail [email protected].

A seleção se dará de duas formas:

– Avaliação da experiência profissional, que valerá um total de 15 pontos;

– Entrevista com o candidato, pontuação máxima 25 pontos.

Os critérios utilizados e a pontuação de cada item podem ser visualizados no edital.

O resultado será divulgado no site da Secti www.secti.es.gov.br e pelo e-mail do candidato. O diretor selecionado vai iniciar as atividades ainda no mês de setembro de 2023.

Leia o Edital aqui: https://secti.es.gov.br/editais-abertos

Envie a ficha de inscrição aqui: [email protected]