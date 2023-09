Espírito Santo é destaque no investimento em pesquisa

A Comissão de Ciência e Tecnologia recebeu nesta segunda-feira (25) Dênio Rebello Arantes, diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), para tratar das principais ações da entidade para o apoio e fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação no estado.

Dênio Arantes ressaltou que o Espírito Santo é destaque no país por ser o estado que mais investe por pesquisador. No período de 2020 a 2022, foram investidos, em média, mais de R$ 29 mil por pesquisador capixaba. A média nacional é de R$ 17 mil por profissional da área, informou o convidado.

O presidente da Fapes explicou ainda a importância da inovação: “A ciência e a tecnologia são a base do desenvolvimento. Sem que a gente faça ciência e tecnologia, o mundo estagna e vai retroceder. Precisamos o tempo todo estar investindo em ciência, tecnologia e inovação para que a gente, no mínimo, acompanhe aquilo que o mundo está evoluindo. Mas se a gente quer estar na frente em alguma área, a gente precisa fazer um investimento ainda mais significativo.”

Dênio apontou que, em 2022, a Fapes investiu mais de R$ 140 milhões no fomento à ciência, tecnologia, inovação e extensão capixaba. A meta até o fim de 2023 é de 160 milhões.

Já o presidente da comissão, deputado Pablo Muribeca (Patri), reforçou que o papel do colegiado é levar mais inovação e mais tecnologia para o capixaba:

“O professor Dênio, é notório, tem uma vasta experiência nessa área. A Fapes tem todo esse segmento voltado a realmente trazer mudança para o Espírito Santo. Somos referência hoje para os outros estados do Brasil. E o professor Dênio tem como pilar principal dar acessibilidade à população. Estamos usando a comissão para dar acessibilidade às pessoas mais simples até as mais notáveis, para ter um entendimento mais abrangente sobre o tema.”

