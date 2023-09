Espírito Santo encerra a fase das Paralimpíadas Escolares com 173 medalhas

O Espírito Santo encerrou sua participação na fase regional das Paralimpíadas Escolares 2023, com um total de 173 medalhas, sendo elas 93 ouros, 49 pratas e 31 bronzes. A delegação capixaba desembarcou no Estado no último sábado (09), após dois dias intensos de competições no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo-SP.

O evento reuniu cerca de 700 estudantes representantes dos estados do Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Ao todo, 114 paratletas capixabas disputaram as modalidades de atletismo, bocha e natação.

O destaque da delegação capixaba ficou por conta do atletismo, que finalizou a disputa na terceira colocação da modalidade, de acordo com a pontuação do ranking do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), organizador do evento. Só a modalidade faturou 89 ouros, 46 pratas e 26 bronzes.

Essa foi a última das três regionais realizadas este ano como classificatórias para a fase nacional das Paralimpíadas Escolares, que também será realizada em São Paulo, entre os dias 27 de novembro e 02 de dezembro, envolvendo as 27 unidades da federação.

As Paralimpíadas são o maior evento esportivo para crianças e jovens com deficiência em idade escolar do mundo, entre 11 e 17 anos, e têm como objetivo contribuir para o desenvolvimento integral do aluno como ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania por meio do esporte.

Este foi o segundo ano em que o Comitê Paralímpico Brasileiro realizou a competição com o formato das regionais servindo como classificatória para a fase nacional. No ano passado, o Espírito Santo conquistou 123 medalhas (75 ouros, 32 pratas e 16 de bronzes).