Espírito Santo sedia 1º Fórum Nacional de Segurança Escolar

O Espírito Santo sediará, nesta quinta-feira (28) e na sexta-feira (29), o 1º Fórum Nacional de Segurança Escolar. O evento reunirá representantes de todas as regiões do Brasil em torno do tema “Segurança e Educação: Estratégias para escolas mais seguras”. O encontro ocorrerá no auditório do Sebrae, em Vitória e apresentará painéis nos quais serão debatidas as experiências e ações do Espírito Santo e de outros estados.

O objetivo do 1º Fórum Nacional de Segurança Escolar é promover o compartilhamento de experiências e o aprimoramento das estratégias de segurança em escolas de todo o país, reunindo especialistas, educadores e profissionais da segurança pública para um debate intersetorial sobre a importância da segurança escolar.

Promovido pelo Governo do Estado, o Fórum é organizado pelas Secretarias da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e da Educação (Sedu), em conjunto com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e patrocínio da Vale S.A.

“Espera-se que este evento seja o marco inicial em nosso país na formulação de uma pauta permanente e prioritária de conscientização e ação, em busca de um sistema educacional mais seguro e preparado para enfrentar os desafios da atualidade e, assim, promovendo ambientes escolares acolhedores, onde o diálogo, a tolerância e o respeito sejam as premissas na construção da cultura de paz nas escolas”, disse o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho.

O 1º Fórum Nacional de Segurança Escolar está inserido no eixo de Ações Preventivas do Plano Estadual de Segurança Escolar, lançado pelo governador Renato Casagrande em abril deste ano.

“O Espírito Santo foi o primeiro Estado a lançar um plano específico, com ações de curto, médio e longo prazos que têm o objetivo de promover um ambiente escolar mais seguro. E dentro deste plano, organizamos o Estado para ser a sede do primeiro debate nacional a respeito do tema. Nos orgulhamos de ser a vanguarda de uma mobilização nacional que busca trazer mais segurança para nossas crianças e adolescentes”, disse o subsecretário de Integração Institucional da Sesp, Marcio Celante, coordenador do Fórum.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo destacou a importância do encontro. “O Fórum Nacional de Segurança Escolar desempenha um papel importante ao reunir especialistas e educadores para compartilhar conhecimentos, melhores práticas e estratégias eficazes para promover a segurança nas escolas. Essa colaboração multidisciplinar é essencial para abordar os desafios que envolvem a segurança escolar”, afirmou.

“A Rede Estadual de ensino já contou com implementações previstas no Plano Estadual de Segurança Escolar, como a expansão das equipes da Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar (Apoie), além da contribuição das escolas diante das atividades que envolvam temáticas sobre posturas discriminatórias, direcionadas pelo ‘Caderno Orientador Para Educação das Relações Étnico-Raciais’, por exemplo”, complementou o secretário.

“Esse é um evento pioneiro e de extrema relevância para o momento em que vivemos, de maior recorrência dos tipos de violências acontecendo no Brasil nos últimos anos. Nada mais importante do que essa mobilização dos governos estaduais, com o protagonismo do Estado do Espírito Santo, na realização do primeiro Fórum Nacional de Segurança Escolar, para promover e fortalecer a cultura de paz nas escolas. O Instituto Jones caminha junto com Secretaria de Segurança Pública, utilizando evidências científicas para orientar ações estratégicas na prevenção desses incidentes, e no uso da inteligência policial contra indivíduos que podem cometer tais crimes”, destacou o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira.

Programação e transmissão ao vivo

O 1º Fórum Nacional de Segurança Escolar reúne painelistas de renome nacional para debater e analisar ações de segurança escolar. No primeiro dia, o destaque é para o painel “Violência Extrema nas Escolas”, moderado pela professora Telma Vinha, doutora em Educação e professora da UNICAMP.

Participam deste painel a delegada Quésia Pereira Cabral, que atua no Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e o coordenador-Geral de Política Educacional para a Juventude do Ministério da Educação, Yann Evanovick Leitão Furtado. Nos demais painéis, evento contará com palestrantes do Espírito Santo, Pará, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

O Fórum é voltado para gestores e operadores das áreas de educação e segurança pública de todo o Brasil. Cerca de 200 participantes de 17 estados e de 51 municípios do Espírito Santo se inscreveram, entretanto, qualquer pessoa poderá acompanhar os painéis de forma online, pelo YouTube, no canal do Instituto Jones dos Santos Neves (www.youtube.com/@ijsn-es).

O 1º Fórum Nacional de Segurança Escolar também conta com um site no qual é possível conferir toda a programação, currículo dos painelistas e outras informações. O endereço é https://sites.google.com/view/forum-seguranca-escolar

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

1º DIA – 28/09 (quinta-feira)

07h às 08h15 – Credenciamento e Coffee Break

08h15 às 09h – Abertura e assinatura da Carta do Espírito Santo de Segurança em Ambientes de Ensino

09h às 10h – Painel: Ações e Análise Sobre Segurança Escolar no Espírito Santo

Moderador: Pablo Silva Lira, Diretor-Presidente do Instituto Jones dos Santos Neves

Painelistas:

– Alexandre Ofranti Ramalho, Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do ES

– Vitor de Angelo, Secretário de Estado da Educação do ES e Presidente Nacional de Secretários de Educação

10h às 12h – Painel: Violência Extrema nas Escolas

Moderadora: Telma Vinha, Doutora em Educação e professora da UNICAMP

Painelistas:

– Quésia Pereira Cabral, Delegada da PCPA – atua no Laboratório de Operações Cibernéticas – MJSP

– Yann Evanovick Leitão Furtado, Coordenador-Geral de Política Educacional para a Juventude do Ministério da Educação

12h às 14h – Intervalo para almoço

14h às 15h30 – Painel: cases das Polícias Militares dos Estados do Espírito Santo, Pará e Paraná

Moderador: Maj Eliandro Claudino de Jesus, Comandante da Cia Independente de Polícia Escolar – CIPE/ES

Painelistas:

– Ten Cel Simone Franceska Pinheiro das Chagas, representante da Polícia Militar do Pará

– Cap Denise Marília Silva, representante da Polícia Militar do Paraná

15h30 às 16h – Coffee Break

16h às 17h30 – Painel: cases das Secretarias de Educação do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais

Moderador: Marcelo Lema Del Rio Martins, Subsecretário de Educação do Espírito Santo

Painelistas:

– Amanda Ferreira de Andrea, representante da Secretaria de Estado da Educação – MS

– Rosália Aparecida Martins Diniz, representante da Secretaria de Estado da Educação – MG

2º DIA – 29/09(sexta-feira)

07h às 08h – Coffee Break

08h às 09h – Segurança Escolar: Ações Institucionais

Representantes:

– Cel Douglas Caus, Comandante-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo

– Cel Alexandre dos S. Cerqueira, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo

– Dr. José Darcy Santos Arruda, Delegado-Geral da Polícia Civil do Espírito Santo

– Alberto Dal Cin, Superintendente de Polícia Técnico Científica

09h00 às 10h00 – Palestra: Plano Estadual de Segurança Escolar do Espírito Santo

Palestrantes:

– Marcio Celante Weolffel, Subsecretário de Integração Institucional da SESP/ES

– André Có Silva, Subsecretário de Comando e Inovação da SESP/ES



10h às 11h30 – Diretrizes básicas da segurança escolar em consonância com os cinco eixos do Plano Estadual de Segurança Escolar (contribuições via Mentimeter)

Moderador:

– Pablo Silva Lira, Diretor-Presidente do Instituto Jones dos Santos Neves

11h30 – Encerramento