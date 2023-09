Festival recebe “Encontro de Bandas Escolares” neste domingo (3) no ES

Em uma celebração à educação musical, o Festival Parque Aberto deste domingo (03) recebe uma programação especial que vai se estender por toda a tarde, até as 17h. Ao todo, o evento contará com a presença de 27 bandas escolares formadas por estudantes da Rede Estadual de Ensino, vindos de 21 municípios do Espírito Santo, que vão desfilar pelo Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha.

A programação faz parte do Encontro de Bandas Escolares Música na Rede, evento que visa avaliar o desenvolvimento musical e cultural de aproximadamente mil alunos da rede pública, acompanhados por seus coordenadores, professores e assistentes pedagógicos. Além disso, o encontro vai promover uma premiação, em que as dez mais bem classificadas receberão troféus. Já as duas primeiras colocadas vão ganhar uma viagem para participar do Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras, que acontecerá em novembro deste ano, em São Paulo.

Os portões abrem a partir das 9h, com entrada gratuita até as 16 horas, mediante apresentação de ingressos, que serão disponibilizados nesta terça-feira (29), a partir do meio-dia, neste link. Para poder retirar os ingressos (limitados a dois por CPF), é necessário ter uma conta cadastrada na plataforma Sympla.

A previsão é de que, logo após a abertura do parque, tenham início os primeiros desfiles com as bandas escolares. Por volta das 11h, acontece uma cerimônia para a entrega simbólica de instrumentos musicais adquiridos para as escolas do Estado. Com um investimento total de R$ 3.710.174,20, somando 1.134 instrumentos, a distribuição é realizada ao longo de todo o ano.

Após a cerimônia, a programação segue com mais desfiles de bandas. Ao final da tarde, após a premiação, os 27 grupos se reúnem para formar o “Bandão Música na Rede”, encerrando a edição especial do Festival Parque Aberto.

O encontro de bandas faz parte do programa Música na Rede, iniciativa da Secretaria da Educação (Sedu), em parceria com a Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira” (Fames) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes), com o objetivo de ofertar o acesso ao ensino coletivo de instrumentos musicais e canto coral a estudantes da educação básica. Atualmente, participam do programa 127 escolas e, aproximadamente, 3.800 estudantes.

A realização do encontro no Parque Cultural Casa do Governador, dentro do Festival Parque Aberto, é fruto de parceria também com a Secretaria da Cultura (Secult) e representa uma importante ação de promoção à valorização da cultura local, não apenas investindo no potencial criativo dos jovens estudantes da rede pública, mas também propiciando ao público do parque uma vivência cultural diferente, a partir do contato com esse formato de banda e repertório.

Clique aqui para ver o programa do Encontro de Bandas Escolares Música na Rede 2023.

O parque

Inaugurado em 2022, em Vila Velha, o Parque Cultural Casa do Governador é uma das mais novas iniciativas culturais do país que propõem um diálogo entre a arte contemporânea e a natureza. Os três eixos temáticos do projeto – ambiental, histórico e artístico – são explorados nos 93 mil metros quadrados de área disponíveis para a visitação. No eixo artístico, os visitantes podem conhecer as 21 obras de arte, sendo 10 temporárias e 11 permanentes, selecionadas pela Secretaria da Cultura (Secult), por meio de um edital que foi lançado em 2021, com investimento de R$ 1,3 milhão.

A visitação é gratuita e acontece às terças-feiras e quintas-feiras, das 8h às 17h, mediante agendamento pelo telefone (27) 3636-1032.

Serviço:

Festival Parque Aberto recebe o Encontro

de Bandas Escolares Música na Rede

Quando: 03/09 (domingo)

Horário: das 9h às 17h

Local: Parque Cultural Casa do Governador, Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha

Entrada gratuita

Os ingressos poderão ser retirados na plataforma Sympla, nesta terça-feira (29)

Regras do parque:

Para garantir conforto e segurança aos visitantes, bem como preservar o local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:

Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso;

A entrada no parque será permitida até as 16 horas;

A permanência no parque será até as 17 horas (encerramento do evento);

O local disponibilizará food trucks com comidas e bebidas para venda.

É proibido retirar plantas do parque;

É proibido fumar no local;

É proibido entrar com bebidas alcoólicas;

Não é permitido usar área da praia;

É permitido entrar com cães, desde que devidamente na coleira;

É permitido entrar com bicicleta, mas não pode pedalar dentro do parque;

Não é permitido entrar de biquíni e sunga de praia.

