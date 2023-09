Governo do Estado divulga esquema de segurança para o Vital 2023

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) preparou um esquema especial de segurança para a realização do Vital 2023. O público estimado para os dois dias de folia é de cerca de 40 mil pessoas e, para que a festa ocorra com segurança, um efetivo de cerca de mil agentes de diversas forças vai atuar na região da festa e em municípios vizinhos.



O evento acontece nesta sexta-feira (15) e neste sábado (16), no Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste, em Vitória. O objetivo do planejamento da Sesp é promover ações integradas e coordenadas de segurança pública e defesa social nas regiões do entorno do Sambão do Povo e seus acessos.



O efetivo dedicado ao evento será composto pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) e Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha.



O planejamento da PMES prevê policiais a pé, a cavalo e em pontos-base com viaturas. Serão empregadas equipes do patrulhamento ordinário, Batalhão de Ações com Cães (BAC), Batalhão de Missões Especiais (BME), Batalhão de Trânsito (BPTran) e equipes do Regimento de Polícia Montada (RPMont).



Já o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo vai atuar com equipes a pé e viaturas de resgate e de combate a incêndio, estando a postos para eventuais emergências na área do Sambão e nas estruturas instaladas no local.



A 1ª Delegacia Regional de Vitória, que funciona 24 horas, terá reforço de efetivo. Cidadãos que precisarem registrar Boletins de Ocorrência também contam com a Delegacia Online (delegaciaonline.sesp.es.gov.br). Uma equipe da Polícia Civil também vai realizar o ponto-base nas proximidades do sambódromo.



A Guarda Municipal de Vitória terá agentes posicionados nos bairros em torno do Sambão do Povo, enquanto a Guarda Municipal de Vila Velha reforçará o patrulhamento nas proximidades do Terminal de São Torquato. Também há um planejamento específico da Polícia Militar para o entorno do Terminal de Jardim América, em Cariacica. O objetivo é levar segurança para os foliões não somente na área do evento, mas também durante o deslocamento.



Como forma de ordenar melhor a presença de pessoas no entorno do Sambão do Povo, a organização do evento ampliou a distribuição de ingressos sociais, que liberam o acesso às arquibancadas do sambódromo. A previsão dos organizadores é que não haja aglomerações na área externa, a chamada “pipoca”.



“Usamos as experiências adquiridas em anos e eventos anteriores para aprimorar o planejamento, levando mais segurança aos foliões que se dirigirem ao Sambão do Povo e também às comunidades do entorno. Serão dias de festa e alegria, e nosso objetivo é que todos tenham segurança para brincar”, declarou o gerente de Operações Integradas da Sesp, coronel Sebastião Biato.

