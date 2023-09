Governo do Estado lança o Programa Qualificar ES Turismo

O Governo do Estado, por meio do Termo de Cooperação entre as Secretarias do Turismo (Setur) e da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), lançou o Qualificar ES Turismo, programa de capacitação voltado para profissionais do setor. Esta é a primeira vez que o Governo inicia uma ação como esta.

O programa de qualificação vai ofertar 660 vagas, distribuídas em 22 turmas, que acontecerão entre 2023 e 2024. As aulas serão às terças, quartas e quintas-feiras, de 19h as 22 horas, e a primeira turma tem início em setembro. Serão 10 municípios atendidos, todos territórios do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. O objetivo é ofertar as qualificações a pessoas que trabalhem em restaurantes, cafés, hotéis e empreendimentos do setor do turismo, além daqueles que desejam se inserir no mercado de trabalho.

“A parceria com a Secti é extremamente importante para o turismo capixaba. As capacitações são uma ótima oportunidade para a inserção de pessoas no mercado de trabalho e de possibilidade de empreendedorismo, além de uma grande oportunidade para o setor melhorar sua prestação de serviço, profissionalizando suas equipes cada vez mais. Futuramente, a ideia é expandirmos o programa, que é inédito no Espírito Santo”, explicou o secretário do Turismo, Weverson Meireles.

Bruno Lamas, secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, também falou sobre o novo programa. “O QualificarES Turismo vem unir a inovação com o setor de turismo no Espírito Santo. Serão mais de 400 vagas ofertadas em áreas fundamentais para garantir a qualidade dos serviços oferecidos aos turistas. A presença de mão de obra especializada no turismo permite que os serviços sejam prestados com excelência, desde o atendimento ao cliente até a gestão de empreendimentos turísticos. Além disso, contribui para o desenvolvimento econômico e social de uma região, uma vez que a prestação de serviços de qualidade atrai mais turistas e gera mais oportunidades de trabalho”, disse.

Os cursos oferecidos serão os de Garçom e Auxiliar de Cozinha e dez municípios capixabas serão comtemplados nesta primeira etapa: Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Serra, Vila Velha, Vitória, Aracruz, Linhares e São Mateus. Em 2023, serão oferecidas 420 vagas e em 2024, a expectativa é de que sejam ofertadas 240.

As inscrições iniciam dia 5 de setembro e vão até dia 15 do mesmo mês, e podem ser feitas pelo site www.qualificar.es.gov.br.

Edital Qualificar ES Turismo: https://qualificar.es.gov.br/edital-2023-presencial