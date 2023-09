Governo lança edital para licitação de novo Centro Integrado de Perícia

O Governo do Estado do Espírito Santo lançou, nesta sexta-feira (15), o edital para licitação do novo e moderno Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica (CIPTC), a ser implantado no município de Cariacica. O edital faz parte do projeto “Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo”. Com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), serão investidos R$ 89 milhões na construção do CIPTC.

O novo Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica vai abrigar condições ideais para o desenvolvimento de todas as atividades periciais, incluindo a implementação da Central de Custódia, que será a porta de entrada das provas nos institutos de criminalística. A Central vai concentrar todas as provas que serão utilizadas na Justiça e os requisitos de segurança que trazem a valoração da prova, diminuindo assim a possibilidade de questionamentos.

“A Polícia Científica vive um momento especial com a estruturação da carreira e recebendo investimentos do Governo do Estado. Gostaria de fazer um agradecimento pelo belo trabalho desempenhado pelos nossos peritos, que contribuem em muito com a nossa segurança pública. Estamos vivendo o menor índice de violência da história deste Estado. Queremos reduzir cada vez mais a impunidade. Com esse moderno Centro Integrado vamos avançar no uso da tecnologia para ampliar a resolutividade de crimes”, afirmou o governador Renato Casagrande.

O novo Centro terá uma área total de cerca de 8 mil metros quadrados e será construído em um terreno doado pela Prefeitura de Cariacica, na Avenida Mário Gurgel, no bairro Alto Laje, às margens da BR-262. O CIPTC vai abrigar o Departamento de Laboratório Forense (DLF), Departamento Médico Legal (DML), Departamento de Criminalística (DEC), Departamento de Identificação (DEI), a Central de Custódia, os gabinetes e a área administrativa.

“A palavra de ordem é gratidão. Cariacica só tem que agradecer a Deus e ao nosso governador. Todas as áreas são prioritárias e estamos investindo em todas elas. Quando soube que Vitória não iria aceitar a implantação desse Centro, já fui logo olhando o terreno para trazer ao nosso município. Em breve, teremos o maior equipamento de Polícia Científica do nosso País. Um investimento desses causa medo em quem comete crimes, pois vamos solucioná-los de forma mais rápida e mais eficiente”, disse o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio.

Além disso, as novas instalações do Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica vão proporcionar à sociedade capixaba um ambiente adequado e bem estruturado, e um atendimento humanitário e digno às vítimas de violência, em especial mulheres e crianças.

“O lançamento desse edital marca o início da realização de um sonho para os nossos peritos. O governador Renato Casagrande, desde o primeiro dia de Governo, vem demonstrando uma importante valorização da Polícia Científica. É um setor extremamente importante para a resolução rápida e precisa de crimes. Com certeza vai ser um avanço e uma entrega de grande qualidade para o Espírito Santo, como também foram a Identidade Digital, o sistema de balística e todos os outros grandes investimentos que vêm sendo realizados desde 2019. Esse é um legado que está sendo firmado nas nossas forças de segurança”, afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho.

O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, reforçou que o CIPTC elevará o Estado do Espírito Santo a um nível de excelência e destaque no cenário nacional. “Oferecendo serviços de perícias médico-legais e criminalísticas, além da identificação e realização de estudos e pesquisas no âmbito da produção de provas periciais e no combate à criminalidade”, completou.

“Isso vai assegurar um aumento da capacidade de atendimento, maior confiabilidade das provas criminais e promoverá maior produtividade e agilidade na entrega dos trabalhos, melhorando assim a elaboração da prova técnica para o esclarecimento de crimes, especialmente os violentos”, destacou o superintendente de Polícia Técnico Científica, Carlos Alberto Dal-cin.

A licitação será nacional e vai acontecer na modalidade “Desenho e Construção”, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Isso prevê que a empresa ganhadora seja selecionada por qualidade e técnica, desenvolvendo todos os projetos (do básico ao executivo). A previsão é de que a obra seja executada em 24 meses após a ordem de serviço.

O coordenador geral da Unidade de Gestão de Projetos do Estado Presente, Alessandro dos Santos destaca o trabalho da equipe em conhecer e formatar um projeto que atenda as especificidades técnicas necessárias para o novo Centro de Perícia. “Ouvimos os profissionais da área, visitamos unidades em outros estados, criando um modelo adequado dentro da área, a nós disponibilizada, com a modernidade necessária para a realização do trabalho de perícia”, acrescentou.

O cronograma prevê que a seleção da empresa ganhadora do certame ocorra até dezembro deste ano. O início dos trabalhos, com a elaboração dos projetos, tem previsão de acontecer no primeiro semestre de 2024.