Grave acidente entre carro e caminhão deixa um morto em rodovia do ES

Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão deixou uma pessoa morta, neste sábado (2), na rodovia BR-259, no sentido Baixo Guandu x Vitória.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do automóvel bateu de frente com um caminhão, após ter ultrapassado uma fila de, pelo menos, cinco veículos, no Km 40.

Informações preliminares divulgadas pela PRF apontam que o condutor do carro de passeio morreu no local do acidente.

O tráfego de veículos foi parcialmente interrompido na rodovia.