Guaçuí: adolescente alvejado em desfile cívico deve passar por cirurgia

Um adolescente, de 14 anos, foi baleado durante um ataque a tiros durante o Desfile Cívico da Independência do Brasil, nesta quinta-feira (7), em Guaçuí.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM-ES), a vítima dos disparos de arma de fogo foi socorrida e não corre risco de morrer.

O seu quadro de saúde é estável, mas há a possibilidade de que seja feita uma cirurgia para retirada da bala que ficou alojada no corpo do garoto. Segundo os militares, o adolescente foi alvejado no ombro, no lado direito.

A PM de Guaçuí agiu rápido e conseguiu prender dois suspeitos que confessaram serem os autores.

