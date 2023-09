Guarda apreende pistola israelense com suspeitos em cidade do ES

Dois homens foram presos durante abordagem da Guarda Municipal de Vitória, na tarde do último sábado (2), no Parque Barreiros, na Rodovia Serafim Derenzi. Com eles foram apreendidas uma pistola israelense e mais de 50 munições.

Equipes do Grupamento de Apoio Operacional (GAO) e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), receberam a informação via Ciodes enquanto patrulhavam a região, de que suspeitos estariam circulando na região com uma arma à mostra.

Na abordagem, dois suspeitos tentaram escapar e um deles chegou a entrar nas dependências da administração do parque para se esconder, mas foram alcançados e detidos. Com eles foram encontrados uma pistola israelense 9mm, um carregador alongado com 31 munições, outro carregador com 17 munições, um porta carregador, três buchas de maconha e quatro pedras de crack.

Os suspeitos e o material apreendidos foram levados para a Delegacia Regional de Vitória.