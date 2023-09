Guarda Municipal de Anchieta ganha área para construção sede em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta promoveu nesta terça-feira (12), uma café da manhã em homenagem ao Dia da Guarda Municipal de Anchieta, que este ano celebra 15 anos de existência. Criada em 2008, a corporação conta atualmente com cerca de 80 agentes.

Durante o café, que contou com a presença do prefeito Fabrício Petri, foi assinado o decreto nº 6.435/2023, que destina uma área para a construção da sede própria da Guarda Civil Municipal de Anchieta.

“A guarda é uma entidade que conquistou espaço no município, realizando um trabalho ético e profissional para garantir a segurança dos anchietenses”, disse o prefeito Fabrício Petri.

A gerente estratégico da Guarda Civil Municipal, Tamirys Tristão, explica que desde a criação da guarda, em 2008, o trabalho desenvolvido tem sido motivo de orgulho para a população Anchietense, “durante todos esses anos temos feito excelente trabalho de serviços prestados à população da cidade e aos turistas”.

Conforme o gerente municipal de Segurança Pública e Social, Wander Nogueira, a atuação da Guarda Municipal é uma atividade comunitária de segurança urbana e rural, guardando e protegendo o patrimônio público municipal e apoiando os órgãos policiais. A corporação atua com agentes capacitados e determinados em um trabalho sério e comprometido com a população.

