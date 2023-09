Homem com mandado de prisão em aberto é preso na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na manhã desta quarta-feira, 27, no km 151 da BR-101, em Linhares, um homem que dirigia na rodovia com mandado de prisão em aberto.

Agentes da PRF, em operação de combate à criminalidade, deram ordem de parada a um veículo GM Corsa com placas do Espírito Santo, conduzido por seu proprietário, um homem de 35 anos. Durante a fiscalização, foram efetuadas consultas aos sistemas informatizados e verificou-se a existência de um Mandado de Prisão em desfavor do motorista. A ordem judicial, expedida por uma Comarca do Estado de Minas Gerais, tinha como enquadramento o crime de roubo.

O homem foi encaminhado ao DPJ de Linhares para o cumprimento das medidas legais cabíveis. Como não possuía nenhuma restrição em seu prontuário, o veículo foi liberado.

De janeiro a agosto de 2023, já foram flagradas 53 pessoas com Mandado de Prisão em aberto circulando nas rodovias federais que cortam o estado do Espírito Santo.