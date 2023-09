Homem com mandado de prisão em aberto é preso pela PRF na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde da última quinta-feira (21), um homem que trafegava na rodovia com mandado de prisão em aberto na BR 101, em São Mateus.

De acordo com informações da PRF, equipes atuavam na altura do km 85 da rodovia, quando deram ordem de parada a um veículo Fiat Strada com placas do estado da Bahia, conduzido por seu proprietário, um homem de 35 anos.

Durante a fiscalização, foram efetuadas as consultas o homem possui um mandado de prisão em aberto. A ordem judicial, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tinha como enquadramento o tráfico de drogas. O motorista informou que tinha ciência do mandado, mas que, segundo ele, precisava continuar trabalhando.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São Mateus para o cumprimento das medias legais cabíveis. Como não possuía nenhuma restrição, o veículo foi liberado e entregue à irmã do conduzido.

Resultado da ação da Polícia:

De janeiro a agosto de 2023, já foram flagradas 53 pessoas com Mandado de Prisão em aberto circulando nas rodovias federais que cortam o estado do Espírito Santo.