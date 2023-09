Homem é encontrado morto dentro de residência em Marataízes

Na noite do último sábado (16), um homem foi encontrado morto a tiros dentro da residência em que morava, bairro Pontal, em Marataízes.

Segundo a Polícia Militar (PM), eles foram acionados por uma prima da vítima, depois que vizinhos ouviram disparos de arma de fogo, por volta das 23h, que vinham do pequeno barraco onde o homem residia.

De acordo com a PM, um primo foi até o barraco e encontrou o homem morto. A perícia foi acionada e constatado que o cadáver apresentava três perfurações por tiros na cabeça, costas e ombro.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), de Cachoeiro.

