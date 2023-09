Homem é preso portando pistola de calibre restrito

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite do último sábado (23) um homem que dirigia portando uma pistola de uso privativo das polícias e Forças Armadas.

Em fiscalização de combate à criminalidade, no km 335 da BR-101, altura do município de Guarapari, agentes da PRF abordaram um veículo GM Onix de cor preta com placas do Espírito Santo, conduzido por um indivíduo de 29 anos. Durante a abordagem, os policiais notaram, por dentro da camisa do motorista, um volume em sua cintura. Foi quando os federais descobriram que se tratava de uma pistola 9 milímetros, calibre de uso privativo das polícias e Forças Armadas. A arma se encontrava carregada e pronta para o uso. O condutor ainda alegou ser atirador desportivo, conhecido pela sigla CAC, no entanto, não portava nenhum registro do armamento, tampouco documento que comprovasse sua condição de atirador.

O suspeito informou, ainda, que sua viagem teve origem em Guarapari e que seu destino era Domingos Martins, local de sua residência. Relatou que andava com a pistola pra sua proteção, pois morava em local deserto. Pelo fato de ter se recusado a soprar o bafômetro, também acabou multado por tal recusa.

O homem e a pistola foram encaminhados ao DPJ de Guarapari para a lavratura do flagrante. Por não possuir nenhuma restrição, o veículo foi liberado.

De janeiro a agosto de 2023, já foram apreendidas 33 armas de fogo que circulavam irregularmente nas rodovias federais que cortam o estado do Espírito Santo.