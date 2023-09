Homem é rendido por populares após roubar carrinho de mão em Marataízes

Um Homem foi rendido por populares na manhã desta quarta-feira (6), após furtar uma residência na região de Lagoa Dantas, em Marataízes.

A movimentação em uma rua próxima, chamou atenção da Guarda Civil Municipal (GCM), que patrulhava a região de Lagoa Dantas. Segundo a GCM, ao chegar no local, foram informados de que, após roubar um carrinho de mão em uma das residências e ameaçar os moradores com uma faca, um homem teria sido alcançado por populares, que o renderam com socos e tapas.

Ainda segundo a guarda, o homem se mostrou muito agressivo, mesmo admitindo que realmente roubou o carrinho de mão, o que deixou a população ainda mais revoltada.

Após atendimento hospital, o homem foi conduzido para a 9ª Delegacia Regional de Itapemirim para providências.