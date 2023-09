Homem que cometeu furto em concessionária de Cachoeiro é identificado

A Polícia Civil (PC) por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais de Cachoeiro (DEIC), após várias diligências investigativas, conseguiu identificar o autor do furto de um notebook ocorrido numa concessionária de veículos em Cachoeiro. O crime ocorreu no dia 21 de setembro, por volta das 10h35.

Através das imagens do vídeo monitoramento da empresa, é possível ver claramente o homem colocando o aparelho debaixo da camisa e na bermuda, logo em seguida saindo da loja. Com essas imagens, os investigadores passaram a realizar diligências e, nesta quarta-feira (27), conseguiram identificar o autor de 42 anos.

Foram realizadas buscas e o suspeito foi localizado na Avenida Beira Rio, centro da Cidade. Em seu interrogatório, o investigado confessou sobre o furto, porém se reservou nos direitos constitucionais de só falar em Juízo e não informou a localização do objeto.

Segundo o delegado Rafael Amaral, o acusado estava à procura de algo de valor no dia, tendo inclusive ido a um supermercado próximo e, em seguida, na concessionária, onde entrou com a desculpa de tomar água, viu o aparelho e furtou.

O delegado informou que o suspeito tem passagem por tráfico de entorpecentes no município de Iconha e, apesar de ter confessado o crime, foi ouvido e liberado, pois não se encontrava em estado flagrante.

