Homem tem casa depredada após marcar encontro com crianças em Marataízes

Homem teve a casa depredada no último domingo (3), após ser acusado de aliciar duas crianças na região de Lagoa Funda, em Marataízes.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), os agentes populares que estavam no local, informaram que um homem foi acusado pela vizinha de enviar mensagens através das redes sociais, para a filha e a sobrinha que residiam com ela naquela região.

Segundo a mulher, ela fingiu ser a filha e a sobrinha, e deixou que o homem pensasse que estava marcando um encontro com as crianças. O suspeito havia passado o endereço de sua residência. A mulher foi até a casa do suspeito para tirar satisfação e os moradores da região ficaram sabendo, e começaram a depredar a casa do homem.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Itapemirim para providências.