Idoso que estava desaparecido é encontrado desorientado pela BR-101

Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontra idoso caminhando, totalmente desorientando na altura do Km 297 da BR-101, município de Viana/ES, durante fiscalização de trânsito.

Segundo a PRF, um homem que caminhava no centro da pista de rolamento com risco iminente de acidente, que ao ser abordado pela equipe de policiais, aparentava estar completamente desorientado, não sabendo informar seu nome, destino ou endereço.

A Polícia Rodoviária Federal informou que ao vistoriar os pertences do idoso, localizaram uma folha de papel com informações como o nome completo e a idade, um idoso de 79 anos.

Foi constatado pela PRF, que havia um boletim de desaparecimento de pessoa, documento que registrado pela sobrinha do homem no dia 10 de setembro.

A PRF fez contato com a familiar, que compareceu prontamente a Unidade Operacional PRF de Viana/ES para acolher o idoso e levá-lo de volta para sua residência.

