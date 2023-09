Inscrições abertas para curso de games para profissionais e estudantes no ES

O universo dos jogos se expande cada vez mais em todo o mundo, e aqui no Espírito Santo não é diferente. Por isso, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) e a Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult), por meio do programa ES Mais Criativo, irão oferecer um curso de games. O objetivo é aumentar o número de profissionais qualificados na indústria de jogos, fomentando o setor de entretenimento digital no Espírito Santo.

“O curso atende tanto aqueles que estão iniciando sua trajetória dentro da indústria dos games, que buscam conhecer melhor o setor e se inserir no mercado de trabalho, quanto empreendedores que desejam conhecer um pouco mais sobre os processos que envolvem essa indústria emergente no cenário nacional”, destaca Alisson Lepaus, analista da unidade de Competitividade e Produtividade do Sebrae/ES.

O Curso de Games é destinado a profissionais do setor e estudantes, e oferece 50 vagas gratuitas. Os participantes terão a chance de aprender sobre tópicos essenciais do mundo dos jogos, com uma carga horária de 20 horas.

Sobre o Curso:

As aulas acontecerão de 26 de setembro a 31 de outubro e serão ministradas em um formato on-line, para garantir a acessibilidade e comodidade dos participantes. As sessões ocorrerão às terças-feiras, das 18:h30 às 20:h30, e aos sábados, das 09:h às 11:h.

Conteúdo:

– História dos Games;

– Game Design;

– Interface e Experiência do Usuário;

– Lógica de Programação Básica para Jogos;

– Arte Digital 2D para Jogos Digitais;

– Conceitos de Modelagem e Animação 3D;

– Trilhas e Efeitos Sonoros;

– Publicação de Jogos;

– Gestão para Jogos;

– Gamificação.

Inscrições:

Para participar do Curso de Games é necessário ter 18 anos ou mais e residir no Espírito Santo. As inscrições vão permanecer abertas até que todas as vagas sejam preenchidas. Os interessados devem acessar o link AQUI para preencher o formulário de inscrição.