Jovem de acidente em Guaçuí precisa de doação de sangue

O jovem que ficou gravemente ferido em um acidente de motocicleta no centro de Guaçuí precisa de doação de sangue urgente. A família de Gabriel Ribeiro Lourenço, 18 anos, está pedindo ajuda para conseguir reunir doadores. O tipo sanguíneo dele é O positivo, mas também pode receber doação de O negativo.

Conforme informações da família e amigos do rapaz, ele precisou passar por uma cirurgia e precisa receber sangue com urgência. Desta forma, todos estão solicitando que as pessoas que tenham o tipo sanguíneo O (positivo ou negativo) façam a doação.

A família do jovem informa que a doação de sangue precisa ser feita, na parte da manhã. Bastar procurar a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde ele está internado na UTI, e informar que a doação é para o Gabriel. Mais informações pelo telefone (28)99946-3352.

Gabriel sofreu o acidente na noite desta quinta-feira (7). Ele perdeu o controle de sua motocicleta, depois de passar por uma faixa elevada de pedestre existente na Avenida José Alexandre, no Centro de Guaçuí, em alta velocidade. O rapaz acabou colidindo de frente com a parede de uma loja de tintas, localizada alguns metros depois, batendo com a cabeça e sofrendo outros ferimentos.

Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local e Gabriel foi socorrido por uma equipe do Samu. Diante da gravidade dos ferimentos, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.