Litoral Sul do Espírito Santo recebe alerta para ventos costeiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de ventos costeiros para três cidades do litoral Sul do Espírito Santo com início às 16h30 desta terça-feira (12).

Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta é válido até às 10h desta quarta-feira (13), e prevê intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.

O alerta é válido para: Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy.

O Instituto orienta que em casos de urgência e emergência contate a Defesa Civil (telefone: 199).