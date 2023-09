Marataízes: após nove meses, obras na Lagoa do Meio impressionam

As obras de revitalização da Lagoa do Meio, em Marataízes, estão a todo vapor. Nesta quinta-feira (14), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), destacou o avanço dos trabalhos e divulgou uma foto onde já é possível observar diferença significativa do espaço, após nove meses do início das obras.

“Conhecida como Pérola Capixaba, a cidade de Marataízes está prestes a ganhar uma cara nova! Toda a área de mais de 25 mil metros quadrados da tradicional Lagoa do Meio vai se tornar um grande parque e será mais um atrativo turístico, beneficiando os moradores e quem visita o local”, escreveu o chefe do Poder Executivo estadual.

Antes e depois

Foto: Reprodução | Rede social

A obra garante para a comunidade a revitalização e valorização de um espaço muito significativo para o município, que vai integrar a natureza com o ambiente urbano, oferecendo mais oportunidade de lazer.

“Uma obra muito esperada pela população e que, com esforço conjunto com a Prefeitura, estamos realizando para garantir mais qualidade de vida!”, afirmou Casagrande.