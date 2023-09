Marataízes: questionário disponível para população opiniar na LOA 2024

A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, lançou um questionário de participação popular com o objetivo de obter sugestões para a definição da lista de prioridades, nas ações previstas para o próximo exercício, na elaboração da Lei Orçamentária Anual 2024 (LOA). O questionário está disponível até o dia 25 no site da prefeitura e será compilado para a Audiência Pública a ser realizada na próxima quarta-feira (27), a partir das 15h, no canal do Youtube da Prefeitura de Marataízes.

O Orçamento Municipal é composto de Projetos e Atividades, e assim listamos os principais, por Secretaria, para o cidadão marcar e sugerir o que entende ser prioritário. A sugestão de ações é um dos momentos no qual o cidadão é convidado a conhecer os programas e opinar sobre aqueles considerados essenciais, ajudando a Prefeitura a planejar a alocação do dinheiro público.