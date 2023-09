Marataízes terá novo formato de agendamento de RG

Os agendamentos para RG (carteira de identidade) passarão a ser feitos no formato on line, a partir desta sexta-feira (15), no município de Marataízes.

De acordo com a administração municipal, o serviço estará disponibilizado para a população, das 8h às 17h, pelo site agenda.es.gov.br.

Em caso de dúvidas, o cidadão deve procurar o Setor de Identidade, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho.