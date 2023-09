Médica morre em acidente a caminho do trabalho no ES

Na manhã desta quarta-feira (6), uma médica ginecologista de 37 anos, morreu após um acidente a caminho do trabalho. O acidente ocorreu por volta das 7h, no km 71, da BR-259, na altura do município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que a médica estava capotou e saiu da pista. Ela estava sozinha no carro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ravenna Cardoso Pereira Fischer saiu de Baixo Guandu, onde residia, e seguia para Colatina, onde trabalhava.

A Polícia Civil de Colatina vai apurar as causas do acidente. O corpo da médica foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML).