Morre jovem envolvido em acidente no Centro de Guaçuí

O jovem que sofreu um acidente de motocicleta, no centro de Guaçuí, na última quinta-feira (7), não resistiu e faleceu na manhã desta terça (12). O anúncio foi feito pelos familiares de Gabriel Ribeiro Lourenço, de 18 anos, que estava internado na UTI da Santa Casa de Cachoeiro desde o dia do acidente.

Na sexta-feira (8), parentes e amigos chegaram a fazer uma campanha para que as pessoas fizessem doações de sangue, já que Gabriel teve muita perda no momento do acidente e por ter passado por uma cirurgia. No entanto, ele não resistiu às consequências dos ferimentos e veio a óbito.

Parentes, familiares e amigos lamentaram a morte do jovem. “Lutamos com você, meu filho… você foi muito forte, mas Deus quis o anjo Gabriel ao lado dele”, publicou uma dessas parentes.

O corpo de Gabriel deve ser velado em Guaçuí, de acordo com informações de familiares. No entanto, ainda não há informações onde será realizado o velório e que horas vai acontecer o sepultamento. Assim que houver novas informações, a matéria será atualizada.

O acidente no centro de Guaçuí

Gabriel sofreu o acidente no centro de Guaçuí, na noite de quinta-feira (7). Ele perdeu o controle de sua motocicleta ao passar por uma faixa elevada de pedestres, localizada na Avenida José Alexandre. Segundo testemunhas, ele estava em alta velocidade e não conseguiu controlar o veículo, acabando por colidir de frente com a parede de uma loja de tintas, localizada alguns metros depois.

Gabriel teve ferimentos graves na cabeça (o capacete chegou a sair), entre outras fraturas. Ele foi atendido por populares e socorrido por uma equipe do Samu que, ao constatar a gravidade do caso, o conduziu para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficou internado na UTI até a manhã desta terça-feira, quando veio a falecer.