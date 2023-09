Moto com restrição de furto é encontrada com ajuda do videomonitoramento

Uma moto , com restrição de furto/roubo, foi encontrada pela Guarda Civil Municipal (GCM), na tarde da última segunda-feira (25), no estacionamento do Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes, no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a GCM, o veículo foi localizado com ajuda do sistema de videomonitoramento. O condutor foi identificado e abordado no local. Ele alegou ter comprado a moto de uma segunda pessoa, mas não soube informar quem seria.

A moto foi apreendida encaminhada para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). O homem levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro para providências.